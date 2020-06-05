Минфин в очередной раз объяснил, почему прогрессивная шкала НДФЛ в России неуместна

В Минфин поступило предложение о введении прогрессивной шкалы налоговых ставок по НДФЛ.

В письме № 03-01-11/41423 от 20.05.2020 объясняется, почему это не целесообразно.

НДФЛ является федеральным налогом, при этом поступления указанного налога подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований.

С 01.01.2001 применяется налоговая ставка НДФЛ 13 %, причем предусмотрены налоговые вычеты и определены виды доходов, которые не облагаются налогом.

Минфин считает, что единая налоговая ставка в размере 13 % является фактором инвестиционной привлекательности России и значительно упрощает исчисление и уплату налога, его администрирование налоговыми органами.

Существующая на сегодняшний день система обложения НДФЛ позволяет говорить о сбалансированном подходе, учитывающем интересы как налогоплательщиков, так и бюджетной системы страны.

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В настоящее время наблюдается стабильный рост поступлений НДФЛ;

2016 год — 3 017 млрд рублей;

2017 год — 3 251,1 млрд рублей;

2018 год — 3 652,9 млрд рублей;

2019 год — 3 955,2 млрд рублей.

Поступления НДФЛ составляют существенную часть доходной базы субъектов РФ и муниципальных образований, поэтому кардинальных изменений в части порядка налогообложения доходов физлиц не предусмотрено.

Одобренными Правительством Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц не предусмотрено.