Бизнес-омбусмен предлагает разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым разрешить корпоративы для поддержки шоу-бизнеса, так как массовые мероприятия остаются под запретом из-за пандемии коронавируса.

Такое мнение он высказал в пятницу на онлайн-конференции, посвященной проблемам индустрии развлечений, пишет ТАСС.

По словам Титова, в отрасли развлечений занято множество людей, и каждый высокооплачиваемый артист своими заработками финансирует зарплаты десятков человек персонала.

«Если еще три месяца пройдет в режиме полного запрета на массовые мероприятия, на этом рынке останется мало кто из системных игроков. Чем можно помочь? Нужно как можно скорее разрешить закрытые, так называемые „неафишные“ мероприятия, то есть корпоративы — с соблюдением всех санитарных норм. В ближайшее время обратимся по этому поводу к главе Роспотребнадзора», — отметил бизнес-омбудсмен.

Также он поддержал инициативу одного из билетных операторов, предложившего не возвращать покупателям деньги за те мероприятия, которые можно перенести, и по аналогии с авиабилетами ввести ваучеры с отсрочкой на шесть месяцев. «Будем выступать с соответствующей инициативой», — подтвердил Титов.