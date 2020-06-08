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Налоговый вычет по НДФЛ в размере прожиточного минимума: народная инициатива

Сейчас люди с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже всё равно платят НДФЛ, что ещё больше ухудшает их материальное положение.

На сайте  РОИ опубликована инициатива, призванная исправить это положение дел.

Автор предложения сделал расчеты, показывающие, как поддержать малоимущих без потерь для бюджета.

Он предлагает ввести вычет в размере прожиточного минимума. А чтобы скомпенсировать эти потери бюджета, немного увеличить ставку НДФЛ – до 15 % с нынешних 13 %.

Инициатива приведет к снижению налоговой нагрузки для абсолютного большинства граждан РФ (с менее, чем шестизначным месячным доходом), отмечает автор предложения.

Инициатива снабжена таблицей, где для примера в качестве прожиточного минимума принята сумма в 15 тыс. рублей.

Доход

НДФЛ по ставке 13 %

НДФЛ по ставке 15 % с учетом вычета в 15 000

15 000

1 950

0

30 000

3 900

2 250

50 000

6 500

5 250

70 000

9 100

8 250

100 000

13 000

12 750

200 000

26 000

27 000

500 000

65 000

72 750

1 000 000

130 000

147 750

 

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