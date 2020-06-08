Налоговый вычет по НДФЛ в размере прожиточного минимума: народная инициатива

Сейчас люди с доходом на уровне прожиточного минимума и ниже всё равно платят НДФЛ, что ещё больше ухудшает их материальное положение.

На сайте РОИ опубликована инициатива, призванная исправить это положение дел.

Автор предложения сделал расчеты, показывающие, как поддержать малоимущих без потерь для бюджета.

Он предлагает ввести вычет в размере прожиточного минимума. А чтобы скомпенсировать эти потери бюджета, немного увеличить ставку НДФЛ – до 15 % с нынешних 13 %.

Инициатива приведет к снижению налоговой нагрузки для абсолютного большинства граждан РФ (с менее, чем шестизначным месячным доходом), отмечает автор предложения.

Инициатива снабжена таблицей, где для примера в качестве прожиточного минимума принята сумма в 15 тыс. рублей.