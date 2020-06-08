В Москве, возможно, отменят пропускной режим. Через неделю

Возможно, в Москве с 14 июня отменят пропускной режим, который ввели для борьбы с распространением COVID-19. Но это не точно.

Об этом сообщает издание «РБК». Как рассказал изданию источник из числа компаний–партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник. По словам близкого к мэрии источника, об этом может быть объявлено в понедельник, 8 июня.

«Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», – добавил он.

На выходных Собянин сообщил, что Москва готова к «радикальному» снятию ограничений в столице. А объявить о грядущем снятии ограничений может сегодня, 8 июня.

Кстати, все указы Собянина по введению ограничений Минюст признал законными.