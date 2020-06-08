ПФР предупреждает о мошенниках. Выспрашивают данные карт под видом перерасчета пенсий

Пенсионный фонд предупреждает о мошенниках, которые выспрашивают реквизиты карт у пожилых людей. А после воруют с них деньги.

Источник — группа ВК «Химки»:

«Власти Подмосковья предупреждают о мошенниках, которые под видом "перерасчета пенсий" в среднем на 50 руб. "обувают" пожилых людей на десятки и сотни тысяч. Аферист под видом сотрудника ПФР звонит и просит прислать реквизиты карты для начисления перерасчёта, после чего деньги с карточки наоборот пропадают. Схема банальная, но беззащитные пенсионеры не сильно "шарят" и принимают аферу за чистую монету и отправляют данные. Есть повод позвонить своим пожилым родственникам и напомнить, что все данные есть у сотрудников и не стоит доверять подозрительным звонкам. А заодно поинтересоваться делами и спросить, как здоровье».

За подлинность картинки не ручаемся, возможно, кто-то просто нарисовал для примера.

Но, в любом случае, лишняя бдительность не повредит.