Депутаты предложили ввести минимальную почасовую оплату

Депутаты ЛДПР направили в правительство законопроект о введении нижнего порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочным договорам и неполный день.

При этом, согласно документу, применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается, пишут РИА Новости.

«Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

Предусмотрена проектом и ежегодная обязательная индексация.

Для обоснования необходимости закона, его авторы взяли МРОТ и разделили его на количество часов по производственному календарю. И получили ставку от 89,85 до 65,92 рублей.

По мнению депутатов, это крайне мало. Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатель получает необоснованно высокую прибыль и получает возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, считают они.