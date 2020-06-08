Клерк.Ру

Поручения Путина по рынку труда. Сроки выплаты пособий продлены до 1 октября, в том числе и ИП

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.

  • выплаты пособия по безработице продлены до 1 октября 2020 года;
  • одному из родителей, опекуну или попечителю несовершеннолетнего ребенка — доплата по 3000 рублей на каждого ребенка, к пособию по безработице;
  • ИП, прекратившим деятельность после 1 марта — также выплата максимального пособия по безработице до 1 октября 2020 года;
  • С 1 мая на три месяца минимальный размер пособия по безработице увеличен до 4500 рублей;
  • принятие мер по совершенствованию качества услуг по трудоустройству;
  • профессиональное обучение безработных граждан, для этого подготовить изменения в закон о госзакупках;
  • совершенствование дистанционных форм труда для работников, подготовка изменений в трудовое законодательство;
  • мониторинг безработных.

А вот это вынесем отдельно:

  • рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих законов субъектов Российской Федерации.

Остальные поручения можно посмотреть по ссылке.

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