Поручения Путина по рынку труда. Сроки выплаты пособий продлены до 1 октября, в том числе и ИП

Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда, состоявшегося 27 мая 2020 года.
- выплаты пособия по безработице продлены до 1 октября 2020 года;
- одному из родителей, опекуну или попечителю несовершеннолетнего ребенка — доплата по 3000 рублей на каждого ребенка, к пособию по безработице;
- ИП, прекратившим деятельность после 1 марта — также выплата максимального пособия по безработице до 1 октября 2020 года;
- С 1 мая на три месяца минимальный размер пособия по безработице увеличен до 4500 рублей;
- принятие мер по совершенствованию качества услуг по трудоустройству;
- профессиональное обучение безработных граждан, для этого подготовить изменения в закон о госзакупках;
- совершенствование дистанционных форм труда для работников, подготовка изменений в трудовое законодательство;
- мониторинг безработных.
А вот это вынесем отдельно:
- рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих законов субъектов Российской Федерации.
Остальные поручения можно посмотреть по ссылке.