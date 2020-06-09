Где бухгалтеру структурировать и отслеживать задачи? Блокнот? Стикеры? Эксель? CRM? В голове?

VikaV2193 У меня лично нет ковров и паласов на полу. Не люблю этого.... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

MaxC А он у Вас хорошо на ковры и паласы заскакивает?А в углы залезает?Я у дочери насмотрелся, как это... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

MaxC Ну да и Бог с ней)) Тут тогда вопрос твоей личной толерантности...Но вот та дама, например, у кот... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

Wern То есть женщины сами выбирают путь и работать по найму, и вечером, после наемной работы, работать... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

VikaV2193 А, это как вообще? Как умеет, так живет. От всей души )) Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

VikaV2193 Я убираюсь дома, только потому что противно если грязно. Любви к уборке и стирке руками я категор... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

MaxC "пусть женщина сделает..."Вообще-то женщины сами выбирают свой путь. Кто карьеру, кто дом, кто пы... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

VikaV2193 Мало читают сами, а скорее всего им не читают хороших книжек в детстве и не беседуют с детьми. Эт... Время бухгалтеров заканчивается. Уже сейчас - лучший бухгалтер это программист!

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MaxC Я много чего сам могу. Борщ каждый день варить не обязательно. Да и квартиру, в которой 16 лап то... Права домохозяек на пенсионный стаж и пособие

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