Где бухгалтеру структурировать и отслеживать задачи? Блокнот? Стикеры? Эксель? CRM? В голове?

Про специалистов по продажам, менеджеров и еще про некоторые профессии бытует поговорка: «три стадии развития менеджера — стикеры, эксель, CRM». А как подобное происходит у бухгалтеров?
Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:
«Поделитесь опытом, как вы отслеживаете задачи (рабочие и личные). Я на данный момент веду в экселе список. Но надеюсь есть какие то более удобные варианты, может приложение в телефоне или ещё что-то. А если в экселе — то как примерно вы группируете задачи? С отчётностью все более менее понятно, а остальное?».Одна из комментаторов присоединилась к топикстартеру:
«Мне тоже интересно послушать. Представляете, вчера весь день была уверена, что ещё четверг, 4-е число. ЗП не заплатила. Только вечером обнаружила, что пятница закончилась».Вот так вот, рабочая неделя закончилась, но не в голове. А все потому, чтот нужно структурировать информацию на внешних носителях, всего в голове не удержать.
Кто-то советует различные CRM, к примеру, Bitrix24, кто-то Trello.
А кто-то советует классику:
«Много, что пробовала, но пока удобнее рукописного блокнота ничего не нашла. Пишу задачи накануне вечером, далее вычеркиваю по мере решения дописываю новые. Вечером переписываю, в задание на следующий день, то, что не решила за текущий. У меня 2 обычные тетрадки по 48 листов, для удобства».Как говорится, «самый тупой карандаш всегда надежнее самого острого ума».
Кто-то советует Путь Силы (шутка):
«Nirvana или Maxdone посмотрите, по мотивам книги Джедайские техники».Ну хоть не «коллинар» из «Стартрека».
Еще звучали варианты «стикеры на стенке» и различные варианты блокнотов и тетрадей. К примеру:
«Блокнот, удобного размера, чтоб в сумку и не тяжёлый. Отчёты и постоянные задачи( налоги, зарплата, оплата коммуналки, касса и банк понедельно — это в табличке на месяц. Одна диагональ — отправила, вторая крестиком — сдано. Остальное, в том же блокноте по мере поступления. Блокнот на 3-4 мес. Потом нужное переношу в новый. Старый в мусорку. Для напоминалок календарь в телефоне. Пробовала приложения, поняла, что лишний напряг. Старомодная я».Правда, стоит ли бухгалтеру блокнот в мусорку выкидывать? Может, лучше в шредер?
Зато самый суровый комментатор сказал лаконично и кратко:
«В голове».Это, наверное, высшая категория. Правда, иногда головы точно не хватает.