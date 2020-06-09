Для северных работников изменили порядок расчета больничных из МРОТ

Президент подписал Федеральный закон № 175-ФЗ от 08.06.2020 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона „Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством“».

Напомним, статья 14 описывает порядок расчета пособий — по зарплате за два года. При этом для сравнения высчитывается пособие из МРОТ. Если оно больше — платят его. То есть во всех случаях застрахованным лицам обеспечен расчёт пособий исходя из МРОТ.

Вместе с тем увеличение МРОТ на соответствующий районный коэффициент законом не предусмотрено, поэтому в отдельных случаях застрахованным лицам пособия могут выплачиваться в меньшем размере.

Федеральным законом существующий порядок изменяется: размер пособий, выплачиваемых застрахованным лицам, проживающим в районах и местностях, в которых в установленном порядке применяются районные коэффициенты, будет исчисляться с учётом указанных коэффициентов.

Если застрахованное лицо работает на условиях неполного рабочего времени, средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия в указанных случаях, будет определяться пропорционально продолжительности его рабочего времени, но во всех случаях размер ежемесячного пособия по уходу за ребёнком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком.