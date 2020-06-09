Мобильные приложения банков, опасны ли они? Рассказывает эксперт

О том, какую опасность представляют из себя моюильные приложения банков, рассказывает гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
«Как правило, такие неофициальные приложения используются для того, чтобы собирать пользовательские данные, а потом использовать их в коммерческих целях — перепродавать эти данные третьим лицам, которые уже в свою очередь передают это либо банкам, либо компаниям, которые занимаются контекстной рекламой. В худшем случае это могут быть какие-то мошеннические схемы — данные передаются третьим лицам, которые не заинтересованы использовать эти данные легально», — предупреждает эксперт.Еще эксперт не советует ставить незнакомые приложения на смартфон, так как с ними может быть внедрено и вредоносное ПО.
«Для того, чтобы обезопасить себя, нужно устанавливать мобильное приложение-антивирус на телефон или просто разделять счета и платежи и не давать доступа с телефона к счетам с большими суммами. Не стоит также кликать по ссылкам в смс от непонятных номеров и даже по подозрительным ссылкам от номеров ваших контактов. Не надо также кликать по коротким ссылкам с непонятных доменов в мессенджерах, не стоит скачивать приложения, которые запрашивают очень много возможностей в телефоне, такими приложениями могут быть фонарик или небольшая игра. Лучше воздержаться от использования таких программ», — заключил эксперт.По-хорошему, стоит для банкинга использовать вообще отдельный смартфон, на который больше ничего ставить не стоит.
По материалам «Прайм».