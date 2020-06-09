Почти половина россиян может быть уволена

Почти половина работающих россиян рискуют быть уволенными, отправится в вынужденный отпуск или столкнуться с уменьшением и задержками зарплаты, предупреждают специалисты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Временное закрытие предприятий и падение объемов производства стали сильнейшим потрясением для российского рынка труда: 49,7% всех трудящихся в России заняты на рабочих местах, потенциально уязвимых к последствиям эпидемии коронавируса, говорится в исследовании, которое цитирует РБК. Это почти 35 млн человек.

Наиболее уязвима молодежь до 30 лет (особенно женщины), а также две трети работников самых пострадавших отраслей, индивидуальные предприниматели, пятая часть самозанятых и половина неустойчиво занятых (с серыми заработками или зарплатой ниже прожиточного минимума, к таким относится 30,5% российских трудящихся). При этом треть граждан принадлежат к двум категориям одновременно, что увеличивает риски.