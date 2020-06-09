Для бизнеса введут семейный патент

Введение коллективного (семейного) патента — одно из направлений плана по восстановлению экономики страны после пандемии, подготовленного Правительством.

Этим вопросом в сентябре 2020 должно заняться Минэкономразвития.

Напомним, разговоры о необходимости законодательно обозначить новую форму родственно-коммерческих отношений ведутся давно. В июле 2019-го Президент Владимир Путин идею семейного патента поддержал. Скорее всего, предпринимателям осталось ждать совсем недолго.

По мнению Аркадия Мурзаева, члена Политсовета регионального отделения Партии Роста в Ростовской области, введение коллективного патента имеет смысл, если оно облегчит жизнь семейным компаниям. Особенно, если будет предложен выгодный налоговый режим. Например, предприятия освободят от уплаты НДФЛ на распределяемую среди членов семьи прибыль.

Чтобы получить максимальную пользу от введения семейного коллективного патента нужно проанализировать опыт других стран, четко определить кому выдается такой патент, в каких отраслях можно создавать семейный бизнес и какие налоги нужно платить, чтобы не было соблазна организовывать семейные предприятия по нефтедобыче или цветной металлургии, отмечает политик.

"Партия Роста всегда выступала за расширение мер поддержки малого и микробизнеса. Именно такие предприниматели в первую очередь и ждут права оформить семейный патент — пекарни, автомастерские, фермерские хозяйства, — прокомментировал член федерального политсовета Партии Роста Дмитрий Тарасов.