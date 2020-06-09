Правила маркировки алкоголя изменят. Акцизных марок больше не будет

Правительство предлагает упростить порядок выдачи марок, которые используются для маркировки алкогольной продукции. Такой законопроект Госдума рассмотрела в первом чтении.



По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, предлагается ввести упрощённый порядок выдачи марок.

«Данная процедура будет требовать лишь предоставления заявления о выдаче, направленного посредством автоматической системы ЕГАИС», — цитирует Сазанова «Парламентская газета».

В настоящее время для получения марок требуется предоставление заявлений, справки налогового органа об отсутствии в организации задолженности по налогам, отчёт об использовании ранее выданных марок, копии лицензии и прочие документы.

«Отказ от предоставления этих документов сделает принятие решения автоматическим, без влияния на него человеческого фактора», — сказал Сазанов. При этом выданные марки, которые не будут использоваться в течение 9 месяцев, будут автоматически блокироваться в системе ЕГАИС.

Кроме того, для оптимизации затрат федерального бюджета и участников алкогольного рынка предлагается унифицировать марки. Сейчас используются два вида — для импорта существует акцизная марка, а для продукции, выпущенной в России, федеральная специальная марка. После вступления в силу законопроекта будет только одна марка — федеральная специальная.