Повышения цен на отдых в России на 30% не будет. А то, что писали ранее оказалось фейком

Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми.

Об этом сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

«Повышения цен на российский туристический продукт в 2020 году вообще не ожидается. Мы постоянно говорим о том, что цены на отдых останутся на уровне 2019 года, а может быть, даже снизятся. Повышения цен точно не будет. Это очевидно», — сказала Ломидзе.

Ранее писали на «Клерке» что стоимость отдыха на курортах России при резком росте спроса может вырасти на 30%.