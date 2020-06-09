Минпромторг предложил запретить госзакупки медицинских масок за рубежом

Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

Проект подготовленного министерством соответствующего постановления правительства РФ опубликован на портале будущих НПА.

В частности, документ предполагает внесение медицинских масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, кроме ЕАЭС, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд, а также внесение соответствующих изменений в постановление правительства № 616.

«Объем производства медицинских масок на территории Российской Федерации за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», — указано в пояснительной записке к проекту.

По информации Минздрава, нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет почти 6 млн шт., тогда как объем их выпуска сейчас достиг 6 млн шт. в сутки, к началу июля 2020 года увеличится до 9,5 млн шт., а к 1 августа — до 11 млн шт., говорится в пояснительной записке.