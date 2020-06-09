Клерк.Ру

Про налоги, управление, ликвидацию и банкротство. Новый блог на «Клерке»

Знакомьтесь! На «Клерке» начали писать специалисты из группы компаний «Бизнес-Гарант».

Пишут на действительно важные темы, стараются быть «на гребне волны»:

Чтобы подписаться на их блог, нажмите на кнопку в левом верхнем углу:

блог

А еще, скоро выйдет статья о правильном способе ликвидации ненужной компании в 2020 году.

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