Про налоги, управление, ликвидацию и банкротство. Новый блог на «Клерке»

Знакомьтесь! На «Клерке» начали писать специалисты из группы компаний «Бизнес-Гарант».
Пишут на действительно важные темы, стараются быть «на гребне волны»:
- Списание налогов и другие изменения в НК. Как учесть госпомощь и как налоговики будут проверять в 2020 году.
- Удастся ли сохранить активы в коронакризис. И что делать тем, кому не повезет.
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А еще, скоро выйдет статья о правильном способе ликвидации ненужной компании в 2020 году.