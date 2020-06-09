Списание налогов и другие изменения в НК. Как учесть госпомощь и как налоговики будут проверять в 2020 году

Подготовили дайджест по последним мерам государственной поддержки бизнеса. А еще рассказываем, как эту поддержку правильно учесть. И стоит ли переживать из-за проверок в этом году?
Какие антикризисные поправки были внесены в НК
Было несколько пакетов поддержки предпринимательства. Среди последних — списание налогов за второй квартал, субсидии для самозанятых, снижение взносов для ИП. Разберемся подробнее.
Списание налогов
Налоги за II квартал (кроме НДС) спишут:
- ИП и организациям, включенным в реестр МСП на основании отчетности за 2018 год, деятельность которых отнесена к пострадавшим от коронавируса отраслям. Перечень таких отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.
- Социально-ориентированным некоммерческим организациям, внесенным в специальный реестр.
- Религиозным организациям.
Для самозанятых
Самозанятым уже начали выплачивать с 1 июня субсидии в размере уплаченных за 2019 год налогов. Также дается налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12130 рублей) для погашения задолженности по налогам, либо для их уплаты в будущем.
Взносы для ИП
Фиксированные взносы ИП на ОПС за 2020 год будут снижены с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей. Но, не для всех, а только для тех, кто трудятся в отраслях, отнесенных к пострадавшим.
Мораторий на проверки
На днях мораторий на налоговые проверки продлили до 30 июня 2020 года.
«Данное решение поддержит предпринимателей, позволит освободить их на время от административной нагрузки и создать более комфортные условия для возвращения к привычной работе после того, как эпидемия пойдет на спад», — заявил глава правительства Михаил Мишустин.
Почему до 30 июня?
Скорее всего, власти прогнозируют выход из ситуации с распространением коронавирусной инфекции до конца июня, поскольку на вторую половину и конец этого месяца планируют различные мероприятия.
Вчера Собянин пообещал, что к 1 июля все ограничения будут сняты.
Ну, и не забывайте, что на 24 июня запланирован Парад в честь 75-летия Победы. А на 1 июля — Всероссийское голосование по Конституции. И для успокоения и так уже напряженного настроения среди народа, решили заодно и бизнес не трогать.
Субъекты малого и среднего предпринимательства вообще освобождены от плановых неналоговых проверок до конца года. Ключевое слово «плановых». Не забывайте, у налоговых проверок свои правила: плана вы по ним не найдете.
Начнут ли налоговики проверять сразу после моратория?
Да, не сомневайтесь. Бюджет недополучит гигантские суммы из-за всех налоговых льгот и других вливаний в экономику. Нужно как-то компенсировать.
Скачайте материалы, которые защитят ваш бизнес от налоговой после снятия моратория.
Как подготовиться к предстоящим налоговым ревизиям? Это сложно, ибо налоговики могут придраться совершенно к любым вопросам. Чтобы понять, какие слабые места именно у вашей компании — проведите аудит налоговой безопасности.
Сейчас много слухов про то, что налоговики особо будут проверять то, как компании потратили «коронавирусную госпомощь». Это, скорее, из разряда страшилок. Налоговики и без проверки расходования субсидий найдут, к чему придраться.
Будут ли вызывать на допросы?
Да, ведь уже сейчас в налоговые можно приходить по предварительной записи. После окончания моратория на проверки практически 100% налоговики возобновят практику частых «вызовов на ковер».
Многих директоров и бухгалтеров волнует еще вот какой вопрос: можно ли взять с собой юриста, не покажется ли это налоговикам подозрительным? Нет, им и так все кажутся подозрительными. Не бойтесь защищаться!
Не советуем ходить на такие мероприятия без юриста. Посмотрите, чем вам могут помочь эксперты по сопровождению налоговых проверок.
Как правильно провести субсидии в учете
Одна из самых популярных мер поддержки — субсидия в размере 1 МРОТ на каждого работника, если бизнес работает в пострадавшей отрасли, а также, сохранил не менее 90% работников и, по состоянию на 1 марта 2020 года, отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей. Причем, ИП без работников также может такую субсидию получить. Субсидия не является прибавкой к зарплате, ее получает работодатель для пополнения оборотных средств.
Узнать, имеете ли вы право на субсидию, можно в специальном сервисе на сайте ФНС.
А вот если вы ее уже получили, ее нужно правильно учесть.
Итак, во-первых, данная субсидия не является налогооблагаемым доходом организации или ИП. Платить налог на прибыль с нее не нужно.
Во-вторых, учет помощи от государства необходимо проводить в соответствии с ПБУ 13/2000. При получении субсидии делается проводка Д51-К86. Если вы считаете, что вам компенсировали уже понесенные расходы, то можно сразу сделать проводку Д86- К91.1 на всю полученную сумму.
Важно: субсидия нецелевая! Ее дают на любые расходы!
В третьих, если вы хотите данную субсидию потратить на определенные цели, то проводка Д86-К91.1 делается тогда, когда эти затраты будут произведены.
Пример
ООО получена субсидия в размере 60650 рублей (по 12130 руб. на 5 чел.) 21 мая. Этой субсидией решено компенсировать расходы на зарплату за апрель:
Проводки:
21 мая Д51-К86 — 60650 руб.
21 мая Д86-К91.1 — 60650 руб.
Если организация часть потратит на оплату аренды за май, а частью закроет зарплату за апрель, то проводки:
21 мая Д51-К86 — 60650 руб.
21 мая Д86-К91.1 — 21300 руб. — сумма зарплаты за апрель
31 мая Д86-К91.1 — 39350 руб. — сумма аренды за май.
Поскольку субсидия не является налогооблагаемым доходом, то в налоговом учете ее следует указать как необлагаемый доход.
Важно: у вас нет обязанности отчитываться куда-либо, куда вы потратили эту субсидию. И никто не имеет права требовать у вас этого отчета.
Потратить данную субсидию можно на любые цели: выплатить зарплату, оплатить налоги, даже просто забрать себе (если вы ИП). Но не забывайте о работниках, им нужно платить зарплату.
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