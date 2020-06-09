Списание налогов и другие изменения в НК. Как учесть госпомощь и как налоговики будут проверять в 2020 году

Подготовили дайджест по последним мерам государственной поддержки бизнеса. А еще рассказываем, как эту поддержку правильно учесть. И стоит ли переживать из-за проверок в этом году?

Какие антикризисные поправки были внесены в НК

Было несколько пакетов поддержки предпринимательства. Среди последних — списание налогов за второй квартал, субсидии для самозанятых, снижение взносов для ИП. Разберемся подробнее.

Списание налогов

Налоги за II квартал (кроме НДС) спишут:

ИП и организациям, включенным в реестр МСП на основании отчетности за 2018 год, деятельность которых отнесена к пострадавшим от коронавируса отраслям. Перечень таких отраслей утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.

Социально-ориентированным некоммерческим организациям, внесенным в специальный реестр.

Религиозным организациям.

Для самозанятых

Самозанятым уже начали выплачивать с 1 июня субсидии в размере уплаченных за 2019 год налогов. Также дается налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12130 рублей) для погашения задолженности по налогам, либо для их уплаты в будущем.

Взносы для ИП

Фиксированные взносы ИП на ОПС за 2020 год будут снижены с нынешних 32 448 рублей до 20 318 рублей. Но, не для всех, а только для тех, кто трудятся в отраслях, отнесенных к пострадавшим.

Мораторий на проверки

На днях мораторий на налоговые проверки продлили до 30 июня 2020 года.

«Данное решение поддержит предпринимателей, позволит освободить их на время от административной нагрузки и создать более комфортные условия для возвращения к привычной работе после того, как эпидемия пойдет на спад», — заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Почему до 30 июня? Скорее всего, власти прогнозируют выход из ситуации с распространением коронавирусной инфекции до конца июня, поскольку на вторую половину и конец этого месяца планируют различные мероприятия. Вчера Собянин пообещал, что к 1 июля все ограничения будут сняты. Ну, и не забывайте, что на 24 июня запланирован Парад в честь 75-летия Победы. А на 1 июля — Всероссийское голосование по Конституции. И для успокоения и так уже напряженного настроения среди народа, решили заодно и бизнес не трогать.

Субъекты малого и среднего предпринимательства вообще освобождены от плановых неналоговых проверок до конца года. Ключевое слово «плановых». Не забывайте, у налоговых проверок свои правила: плана вы по ним не найдете.

Начнут ли налоговики проверять сразу после моратория?

Да, не сомневайтесь. Бюджет недополучит гигантские суммы из-за всех налоговых льгот и других вливаний в экономику. Нужно как-то компенсировать.

Скачайте материалы, которые защитят ваш бизнес от налоговой после снятия моратория.

Как подготовиться к предстоящим налоговым ревизиям? Это сложно, ибо налоговики могут придраться совершенно к любым вопросам. Чтобы понять, какие слабые места именно у вашей компании — проведите аудит налоговой безопасности.

Сейчас много слухов про то, что налоговики особо будут проверять то, как компании потратили «коронавирусную госпомощь». Это, скорее, из разряда страшилок. Налоговики и без проверки расходования субсидий найдут, к чему придраться.

Будут ли вызывать на допросы?

Да, ведь уже сейчас в налоговые можно приходить по предварительной записи. После окончания моратория на проверки практически 100% налоговики возобновят практику частых «вызовов на ковер».

Многих директоров и бухгалтеров волнует еще вот какой вопрос: можно ли взять с собой юриста, не покажется ли это налоговикам подозрительным? Нет, им и так все кажутся подозрительными. Не бойтесь защищаться!

Не советуем ходить на такие мероприятия без юриста. Посмотрите, чем вам могут помочь эксперты по сопровождению налоговых проверок.

Как правильно провести субсидии в учете

Одна из самых популярных мер поддержки — субсидия в размере 1 МРОТ на каждого работника, если бизнес работает в пострадавшей отрасли, а также, сохранил не менее 90% работников и, по состоянию на 1 марта 2020 года, отсутствие задолженности по налогам и страховым взносам, превышающей 3 000 рублей. Причем, ИП без работников также может такую субсидию получить. Субсидия не является прибавкой к зарплате, ее получает работодатель для пополнения оборотных средств.

Узнать, имеете ли вы право на субсидию, можно в специальном сервисе на сайте ФНС.

А вот если вы ее уже получили, ее нужно правильно учесть.

Итак, во-первых, данная субсидия не является налогооблагаемым доходом организации или ИП. Платить налог на прибыль с нее не нужно.

Во-вторых, учет помощи от государства необходимо проводить в соответствии с ПБУ 13/2000. При получении субсидии делается проводка Д51-К86. Если вы считаете, что вам компенсировали уже понесенные расходы, то можно сразу сделать проводку Д86- К91.1 на всю полученную сумму.

Важно: субсидия нецелевая! Ее дают на любые расходы!

В третьих, если вы хотите данную субсидию потратить на определенные цели, то проводка Д86-К91.1 делается тогда, когда эти затраты будут произведены.

Пример

ООО получена субсидия в размере 60650 рублей (по 12130 руб. на 5 чел.) 21 мая. Этой субсидией решено компенсировать расходы на зарплату за апрель:

Проводки:

21 мая Д51-К86 — 60650 руб.

21 мая Д86-К91.1 — 60650 руб.

Если организация часть потратит на оплату аренды за май, а частью закроет зарплату за апрель, то проводки:

21 мая Д51-К86 — 60650 руб.

21 мая Д86-К91.1 — 21300 руб. — сумма зарплаты за апрель

31 мая Д86-К91.1 — 39350 руб. — сумма аренды за май.

Поскольку субсидия не является налогооблагаемым доходом, то в налоговом учете ее следует указать как необлагаемый доход.

Важно: у вас нет обязанности отчитываться куда-либо, куда вы потратили эту субсидию. И никто не имеет права требовать у вас этого отчета.

Потратить данную субсидию можно на любые цели: выплатить зарплату, оплатить налоги, даже просто забрать себе (если вы ИП). Но не забывайте о работниках, им нужно платить зарплату.

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