Француз отсудил у работодателя 50 тысяч евро за то, что ему было скучно на работе

Апелляционный суд Парижа присудил на прошлой неделе бывшему сотруднику парфюмерной компании Interparfums €50 тыс. за то, что ему было скучно на работе. Это первый подобный случай в судебной практике Франции, пишет «Коммерсантъ».

Как сообщает Le Figaro, суд счел обоснованным довод о том, что отсутствие загруженности на работе и регулярная скука негативно сказывались на психологическом и физическом состоянии сотрудника.

Шесть лет назад у сотрудника компании, производящей ароматы для известных модных брендов (Rochas, Montblanc, Dunhill, Guess и пр.), случился приступ эпилепсии прямо за рулем автомобиля. После этого случая он так и не вернулся на работу, так как в течение долгого времени проходил лечение, а через шесть месяцев после инцидента Interparfums воспользовалась правом уволить его за отсутствие на работе в течение полугода. Но истец считает, что приступ эпилепсии у него случился не сам по себе, а из-за условий труда. Он заявил, что со временем стал получать все меньше и меньше заданий на работе, а те, что ему поручались, не соответствовали его уровню квалификации, будучи слишком простыми. В итоге, как утверждает истец, на работе он чувствовал себя отстраненным и подавленным.

В 2018 году конфликтно-трудовая комиссия Парижа сочла, что в сложившейся ситуации можно предположить «наличие психологического преследования» со стороны Interparfums, которое привело к ухудшению физического и психологического здоровья сотрудника.