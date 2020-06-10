ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк покинули список Forbes

Forbes обновил список лучших банков мира. Из российских туда вошли 15, хотя в прошлом году их было 20.

Рейтинг The World`s Best Banks составляется на основе оценок, данных клиентами в ходе проведенного компанией Statista опроса.

Оценки строятся на нескольких параметрах:

доверие банку;

условия работы с банком (доступность банкоматов, проценты по кредитам и пр.);

уровень обслуживания клиентов;

цифровые услуги;

качество финансовых консультаций.

Россию в рейтинге 2020 года представляют 15 банков (столько же, сколько из Австрии, Великобритании, Индонезии, Испании, Польши и Франции):

Райффайзенбанк;

Московский кредитный банк;

Альфа-банк;

Тинькофф Банк;

«Ак Барс»;

«Авангард»;

Почта Банк;

ФК «Открытие»;

Ситибанк;

Кредит Европа банк;

Банк Хоум Кредит;

«Санкт-Петербург»;

Промсвязьбанк;

Росбанк;

«Уралсиб».

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По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. Кроме того, в топ-450 мира не попали Уральский банк реконструкции и развития, банки «Кубань Кредит», «Юникредит» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Вместо восьми выбывших из рейтинга банков в него вошли три новых — «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.

По материалам «РБК».