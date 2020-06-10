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ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк покинули список Forbes

Forbes обновил список лучших банков мира. Из российских туда вошли 15, хотя в прошлом году их было 20.

Рейтинг The World`s Best Banks составляется на основе оценок, данных клиентами в ходе проведенного компанией Statista опроса.

Оценки строятся на нескольких параметрах:

  • доверие банку;
  • условия работы с банком (доступность банкоматов, проценты по кредитам и пр.);
  • уровень обслуживания клиентов;
  • цифровые услуги;
  • качество финансовых консультаций.
Россию в рейтинге 2020 года представляют 15 банков (столько же, сколько из Австрии, Великобритании, Индонезии, Испании, Польши и Франции):

  • Райффайзенбанк;
  • Московский кредитный банк;
  • Альфа-банк;
  • Тинькофф Банк;
  • «Ак Барс»;
  • «Авангард»;
  • Почта Банк;
  • ФК «Открытие»;
  • Ситибанк;
  • Кредит Европа банк;
  • Банк Хоум Кредит;
  • «Санкт-Петербург»;
  • Промсвязьбанк;
  • Росбанк;
  • «Уралсиб».
По сравнению с прошлогодней версией рейтинга, список лучших покинули все три крупнейших по размеру активов банка России — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также занимающий шестое место Россельхозбанк. Кроме того, в топ-450 мира не попали Уральский банк реконструкции и развития, банки «Кубань Кредит», «Юникредит» и Азиатско-Тихоокеанский банк. Вместо восьми выбывших из рейтинга банков в него вошли три новых — «Авангард», ФК «Открытие» и Промсвязьбанк.

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По материалам «РБК».

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