ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк покинули список Forbes

Forbes обновил список лучших банков мира. Из российских туда вошли 15, хотя в прошлом году их было 20.
Рейтинг The World`s Best Banks составляется на основе оценок, данных клиентами в ходе проведенного компанией Statista опроса.Оценки строятся на нескольких параметрах:
- доверие банку;
- условия работы с банком (доступность банкоматов, проценты по кредитам и пр.);
- уровень обслуживания клиентов;
- цифровые услуги;
- качество финансовых консультаций.
- Райффайзенбанк;
- Московский кредитный банк;
- Альфа-банк;
- Тинькофф Банк;
- «Ак Барс»;
- «Авангард»;
- Почта Банк;
- ФК «Открытие»;
- Ситибанк;
- Кредит Европа банк;
- Банк Хоум Кредит;
- «Санкт-Петербург»;
- Промсвязьбанк;
- Росбанк;
- «Уралсиб».
По материалам «РБК».