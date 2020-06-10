Требование налоговой на 1000 листов. Прошить все вместе, или разбить по пачкам и внести в опись?

а мы за всеми следить обязаны. по налогам вот следим в какой бюджет копеечка упасть должна.теперь...
В условиях непредсказуемого рынка я думаю надо переходить всем на кассовый метод учёта выручки, и...
А если за апрель-май уже заплатили страховые взносы?
От взносов на травматизм не освободили? Их платим?
потому что кто у власти - тот и пишет правила. А кто вне политики, может только платить и надеять...
Тоесть надо получить в системе коды, затем на фабрике, или на перегрузочном складе, нанести на ту...
Кошмар кто-то еще на бумажном носителе все это делает??? Жесть, только ТКС и ЭДО еще....
На каком основании вообще пени начисляются? Налог вовремя перечислен. Он считается уплаченным в с...
С какой радости налогоплательщика должны волновать проблемы бюджета? ...
Зато налоговая, наверное, план по сдаче макулатуры перевыполняет........
КБК это вид налога - прибыль, НДС, НДФЛ и т.д. Каждый налог распределяется по бюджетам - федераль...
Он имел ввиду по региональным и местным бюджетам. КБК вообще не для этого. ...
Только хардкор, только ТКС!
Ну и пришла я после аудита... настоящего! И что? Куча нарушений валютного законодательства. За ка...
Что они там курят? Масса арендаторов вообще неплательщики НДС. Вот тут они поименно, самые "потер...
Вам поступила субсидия на р/счет в сумме, как указано в статье, 60650 руб. Сальдо по сч. 51 стало...
Бухгалтер без работы не останется.
+100500 Только ежедневник и ручная запись.
ОКТМО нужно для распределения налогов по бюджетам!!!
Налоговый Кодекс пишет не налоговая, по ст 45 уточнение конкретного платежного поручения ( пеня н...
Дмитрий, ни у кого нет права убивать детей вагонами. И сжигать людей деревнями. Никакая идеологи...
Каждый новый гл.бух пытается показать директору что он то самый лучший/ умный/ знающий. Поэтому п...
Аудит дело не быстрое и затратное... А нажать на кнопочку "Экспресс-проверка" ума большого не тре...
Самое интересное, что в статье ни слова не написано про то, что субсидию надо отдать работникам :...
а что с расходами? По ним никаких указаний не было. С ними все как обычно. Базу они уменьшают...
Да, это ваш антисемитизм. Потому что дело не в национальности. Чего вы, как и нацисты, понять не ...
ПЕРЕД трудоустройством понять, что там в учете на самом деле творится, практически не возможно, ...
Вас никогда не посещала мысль, что бывшие советские республики не от хорошей жизни при первой воз...
ващето есть такие факты, как задания на день, и отсутствие взысканий и увольнений за невыполнение...
а у меня при всём желании такого даже во хранцусском суде за уши не притянешь - не приходится ску...
Раньше вела записи в бумажном недельном планировщике + блокнот с собой. Лет 5 назад сидела на бол...
у меня единственный вопрос при собеседовании: а вы знаете что такое самолетик в БУ?))))))))))))))...
Ну, не надо. Алтайский край вполне по ценам. На любой кошелек. Просто надо понимать, что искать п...
Потому что в России национальная идея "цап-царап": https://www.youtube.com/watch?v=I_ZMmJcjsjo...