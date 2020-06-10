Требование налоговой на 1000 листов. Прошить все вместе, или разбить по пачкам и внести в опись?

Налоговая присылает требование предоставить документов. И там их может быть много, не одна сотня. Собственно, люди спрашивают, как это все грамотно оформить.

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:

«Первый раз готовлю документы по требованию на предоставление документов. Примерно 1000 листов. Сшить в пачки по 150 листов — это я понимаю. А как объединить эти пачки? Опись на каждый документ или можно обобщенно- накладные от поставщиков, например?».

Правда, тысяча листов, это не так уж и много. Бывает и больше. Но суть вопроса в этом не меняется.

Можно, конечно, все пронумеровать и прошить, и отправить требование размером с «Большую советскую энциклопедию». Только не многотомник, а вот которая на несколько тысяч страниц была и толщиной почти десять сантиметров.