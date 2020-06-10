Клерк.Ру

Требование налоговой на 1000 листов. Прошить все вместе, или разбить по пачкам и внести в опись?

Налоговая присылает требование предоставить документов. И там их может быть много, не одна сотня. Собственно, люди спрашивают, как это все грамотно оформить.

Вопрос из «Красного уголка бухгалтера»:

«Первый раз готовлю документы по требованию на предоставление документов. Примерно 1000 листов. Сшить в пачки по 150 листов — это я понимаю. А как объединить эти пачки? Опись на каждый документ или можно обобщенно- накладные от поставщиков, например?».

Правда, тысяча листов, это не так уж и много. Бывает и больше. Но суть вопроса в этом не меняется.

Можно, конечно, все пронумеровать и прошить, и отправить требование размером с «Большую советскую энциклопедию». Только не многотомник, а вот которая на несколько тысяч страниц была и толщиной почти десять сантиметров.

42Clouds
📌 Реклама
Больше, чем 1С в облаке.
Человеческая поддержка 24/7. Магазин обработок для 1С. Попробуйте бесплатно!
Узнать больше

А вот что посоветовали в комментариях:

«Я бы в письме написала — предоставляю три пачки ; 1 — накладные от поставщиков за 1 кв 2020 — 150 листов; 2 пачка — все что там лежит — 150 листов; и т.п.».

Или еще вариант того же:

«Я пишу сопроводительное письмо и там описываю перечень Приложений. Описи приложений прилагаю к самому письму. В приложениях 50-100 листов по одной тематике, например накладные от одного поставщика, или все накладные, и т.п. Документы прошиты в приложениях».

А кто-то вообще удивился:

«Гм, кто-то еще отправляет на бумаге? Тыщу листов??? Ой, зачем же так?».

Ну, видимо, так нужно.

В общем, проще прошить отдельными томами по отдельной тематике. И читающим будет проще, и вам.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить