Сенаторы предлагают сделать арендаторов налоговыми агентами по НДС

Перечисление НДС по арендным платежам могут временно переложить с владельцев торговых и деловых центров на арендаторов помещений.

Об этом говорится в проекте поправки в Налоговый кодекс, подготовленном в комитете Совфеда по бюджету и финрынкам, с ним ознакомились «Известия». Это правило будет распространяться не на всех арендаторов, а лишь на тех, кто относится к пострадавшим отраслям.

В кризисный период это должно защитить арендодателей от уплаты налога по фактически не поступающим из-за карантина и отсрочек суммам, считают авторы проекта.

Аналогичная система действует для арендующих помещение у государства. В таком случае, НДС по аренде также перечисляет не владелец недвижимости, а арендатор.

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Ранее в Совфеде обратили внимание Минфина на то, что арендодатели из-за карантина и отсрочек не получают плату, но обязаны перечислять с нее налоги. Сенаторы предлагали перейти на кассовый метод перечисления обязательных сборов в бюджет: по факту поступления денег от съемщика.

Минфин это предложение отверг, объяснив отказ риском нарушения целостности налоговой системы. Если освобождать арендодателей от обязанности платить НДС с непоступившей выручки, то надо и арендаторам запретить принимать этот вид сбора к вычету. Такая ситуация, с одной стороны, ударит по съемщикам, с другой — негативно скажется на доходах бюджета, говорилось в письме замминистра финансов Алексея Сазанова.

Мнения экспертов разошлись. Так, партнер Taxology Леонид Сомов считает, что идея обоснована. Предлагаемый механизм позволит съемщику, по сути, «удерживать» этот налог из арендной платы. Если они получают отсрочку по расчетам за помещение, то и НДС нужно будет перечислять не раньше погашения задолженность. Арендаторы смогут удерживать НДС и затем принимать его к вычету, а владельцы недвижимости будут избавлены от обязанности платить его с несуществующей выручки. О том, что значительная часть арендаторов — неплательщики НДС, почему-то эксперт не вспомнил.

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Впрочем, остальные высказались против. Перекладывание этой обязанности на съемщиков — слишком высокие риски. В конечном счете у предпринимателей будет меньше долгов перед арендодателями, но больше — перед налоговиками. Если с первыми договориться можно, то со вторыми — крайне проблематично.