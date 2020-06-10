Как подготовиться к маркировке обуви, расскажут на бесплатном вебинаре

Введение обязательной маркировки обуви уже не за горами. Приглашаем на бесплатный вебинар!
У продавцов осталось меньше месяца до начала маркировки. Время идет, поторопитесь!
По данным ЦРПТ около 17,5 тыс. участников оборота уже продают маркированную обувь, не дожидаясь введения обязательного оборота. К настоящему времени по чекам продано почти 20 миллионов пар обуви. Эмитировано около 2 миллиардов кодов на обувь.
Напомним, производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви с кодами Data Matrix станут обязательными с 1 июля 2020 года. Все данные должны заноситься в систему Честный ЗНАК.
Продавцам обуви надо зарегистрироваться в этой системе и промаркировать остатки, иначе легально продать их будет невозможно.
«МойСклад» проводит бесплатный вебинар с представителями системы «Честный ЗНАК».
На мероприятии, которое состоится 23 июня в 11-00 по мск, расскажут, как успеть подготовиться к началу маркировки.
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