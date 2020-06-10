Как подготовиться к маркировке обуви, расскажут на бесплатном вебинаре

Введение обязательной маркировки обуви уже не за горами. Приглашаем на бесплатный вебинар!

По данным ЦРПТ около 17,5 тыс. участников оборота уже продают маркированную обувь, не дожидаясь введения обязательного оборота. К настоящему времени по чекам продано почти 20 миллионов пар обуви. Эмитировано около 2 миллиардов кодов на обувь.

Напомним, производство, импорт, оптовая и розничная продажа обуви с кодами Data Matrix станут обязательными с 1 июля 2020 года. Все данные должны заноситься в систему Честный ЗНАК.

Продавцам обуви надо зарегистрироваться в этой системе и промаркировать остатки, иначе легально продать их будет невозможно.

«МойСклад» проводит бесплатный вебинар с представителями системы «Честный ЗНАК».

На мероприятии, которое состоится 23 июня в 11-00 по мск, расскажут, как успеть подготовиться к началу маркировки.