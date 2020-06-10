В период моратория на банкротство взыскание по исполнительному листу невозможно. Правда, мораторий не для всех

Минюст разъяснил запрет на списание средств банками по исполнительным документам в период действия моратория на банкротство.

В частности, Президиум Верховного Суда Российской Федерации указал, что банки и иные кредитные организации, в которых открыты счета должника, отнесены к числу лиц, на которых возложено совершение действий по исполнению исполнительных документов.

При этом подпунктом 4 пункта 3 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что в период действия моратория приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория.

Введение в отношении должника моратория означает и невозможность получения взыскателем принудительного исполнения путем предъявления исполнительного документа непосредственно в банк (кредитную организацию) в порядке, установленном частью 1 статьи 8 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Правда, мораторий действует только для следующих категорий: