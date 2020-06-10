Тинькофф запустил «Репутацию» — сервис для снижения риска проверок по 115-ФЗ

Тинькофф Бизнес запустил сервис «Репутация», который помогает бизнесу минимизировать риск проверок по 115-ФЗ. Сервис показывает компаниям и предпринимателям, как они выглядят в глазах банка в свете соответствия «антиотмывочному» законодательству.

«Репутация» — это самодиагностика для владельцев бизнеса. Они всегда смогут быть в курсе, как банк оценивает компанию, на что нужно обратить внимание и как обезопасить себя от проверок. Сервис анализирует данные по счетам в Тинькофф и оценивает бизнес по нескольким критериям: сколько налогов компания заплатила со счета; сколько переводит на карты физлицам; сколько наличных компания снимает; остаток средств на счете.

В результате «Репутация» покажет один из двух статусов:

«У вас отличная репутация» — все критерии соответствуют стандартам банка;

«Вашу репутацию стоит улучшить» — сервис подскажет, какие показатели стоит улучшить, по каким из них могут попасть в группу риска и даст рекомендации, как это сделать. К примеру, предупредит, если компания выводит слишком много наличных или слишком много денег переводит физлицам. Нажав на вкладку со своей ситуацией, предприниматель узнает, как уменьшить вероятность проверки.

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Чтобы узнать о вероятности банковской проверки по 115-ФЗ, предприниматели могут:

отслеживать статус компании;

следовать рекомендациям на карточках;

рассказать об особенностях бизнеса.

. Банк обращает внимание на налоговую нагрузку, остаток на счете, объемы переводов и снятия наличных. Результаты оценки по каждому показателю отображаются в карточках, из них складывается общий рейтинг надежности бизнеса в глазах банка. Чем больше карточек «в норме» — тем лучше репутация.

Следовать рекомендациям на карточках. Когда показатели стоит улучшить, на карточках появляется восклицательный знак. Внутри карточки будут советы на основе рекомендаций Центробанка.

Рассказать об особенностях бизнеса. При проверке компании по закону 115-ФЗ банк запрашивает документы и задает вопросы о бизнесе. Компания может ответить на них заранее. Тогда в спорной ситуации сотрудники банка не будут беспокоить предпринимателя и посмотрят все сами. Точные суммы указывать не обязательно — важно только, чтобы сотрудники Тинькофф Бизнеса поняли, как устроен бизнес.

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В случае сильного отклонения от нормы с предпринимателем свяжется персональный менеджер и расскажет, что нужно сделать, чтобы улучшить статус в «Репутации».

«Репутация» помогает предпринимателям и компаниям, независимо от типа бизнеса, числа сотрудников или системы налогообложения. Она начинает работать сразу, как только предприниматель открывает счет в Тинькофф: сначала собирает данные, а потом показывает риски по всем зонам. Сервис бесплатный для всех бизнес-клиентов Тинькофф. Узнать подробнее, как работает «Репутация», можно на сайте Тинькофф Помощь.

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:

«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. В рамках сервиса мы фактически открыли часть своего скоринга для клиентов. Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.

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За последние месяцы мы значительно улучшили работу сервиса и запустили его для всех клиентов — и уже сейчас мы видим, что число проверок по 115-ФЗ, действительно, снизилось. Мы также стали запрашивать меньше документов, если вопросы все-таки возникают, потому что благодаря сервису бизнес становится для нас более прозрачным.

«Репутация» помогает и банку — мы лишний раз не беспокоим клиента, если у нас возникают сомнения по операциям. Мы понимаем, что лучший банк для предпринимателей — это тот, который настроил свои процессы так, чтобы не мешать своим клиентам вести бизнес».