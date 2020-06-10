ПФР обновил правила электронной сдачи отчетов

5 июня Минюст зарегистрировал Постановление ПФР № 178п от 11.03.2020, которое устанавливает правила электронного документооборота.

Документ вступает в силу 19 июня 2020 года. С этого момента действовавший с 17.02.2018 порядок, установленный Постановлением Правления ПФР от 11.01.2018 № 3п, утратит силу.

ПФР предоставляет страхователю два способа предоставления индивидуальных сведений в электронном виде:

через «Кабинет страхователя» портала электронных сервисов ПФР (КС);

через телекоммуникационные каналы связи.

Для подключения к ЭДО ПФР надо направить заявление, которое будет рассмотрено в течение 2 дней.

Если страхователь подключился к ЭДО, то и документы от ПФР на штрафы также направляются электронно без дублирования их на бумажном носителе.

Датой представления индивидуальных сведений в электронной форме через оператора считается дата их отправки по ТКС в ПФР, о чем оператором делается соответствующая отметка.

Датой представления документов страхователя с использованием Кабинета страхователя считается дата, зафиксированная в электронном документе «Квитанция о регистрации», сформированном в Кабинете страхователя.