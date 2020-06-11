Половина рекламных агентств готова сокращать зарплаты своим сотрудникам

В мае 2020 года 54% рекламных агентств высказалось за сокращение зарплат своих сотрудников, чтобы сохранить компанию в кризис.

Такие данные приводит РБК на основании исследования Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). В ассоциацию входят, в частности, Dentsu Aegis Network, BBDO, Gallery, рекламное подразделение «Газпром-Медиа» и другие крупнейшие игроки рекламного рынка. В марте на такую меру были готовы пойти только 14% компаний.

33% опрошенных рекламных агентств в мае заявили о готовности сократить персонал. Двумя месяцами ранее увольнять сотрудников были готовы только 14% компаний.

Еще 3% респондентов среди мер по снижению расходов компании назвали попытку получить господдержку: отсрочку по уплате аренды, налоговые каникулы, льготы для малого и среднего предпринимательства и т.п., уточняет АКАР.

Текущий средний размер зарплат в отрасли АКАР не раскрывает. В 2018 году руководитель агентства, по данным ассоциации, в среднем зарабатывал в месяц более 234 тыс. руб., руководитель подразделений — почти 129 тыс. руб., квалифицированный специалист — 91 тыс. руб., младший специалист — 50 тыс. руб., вспомогательный персонал — 31,5 тыс. руб. Средняя численность входящего в АКАР агентства два года назад составляла около 97 человек.