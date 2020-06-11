Клерк.Ру

С 1 июля повышение тарифов ЖКХ. Правда, стоимость некоторых услуг где-то оставят прежней

С 1 июля в России будет повышение тарифов ЖКХ. Однако решение о поднятии, или о заморозке тарифов принимают власти регионов.

Специалисты Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства выяснили, в каком регионе что будут делать.

  • Волгоградская область приняла решение временно не увеличивать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов;
  • Иркутская область — на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, взносы на капитальный ремонт;
  • Калужская область — на вывоз твердых коммунальных отходов;
  • Московская область — на газоснабжение;
  • Нижегородская область — на отопление;
  • Рязанская область — на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение;
  • Ярославская область — на вывоз твердых коммунальных отходов.
Временно не поднимутся тарифы на некоторые коммунальные услуги в отдельных (не во всех) муниципальных образованиях:

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  • Алтайского края (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов),
  • Владимирской области (отопление),
  • Красноярского края (вывоз твердых коммунальных отходов),
  • Мурманской области (отопление, холодное водоснабжение, газоснабжение),
  • Орловской области (холодное водоснабжение и водоотведение),
  • Ставропольского края (холодное водоснабжение),
  • Ульяновской области (горячее водоснабжение и водоотведение),
  • Республики Башкортостан (вывоз твердых коммунальных отходов),
  • Республики Калмыкия (горячее водоснабжение),
  • Республики Татарстан (холодное водоснабжение, водоотведение).
Несмотря на то, что у людей после эпидемии денег не особо есть, с учетом, что кто-то потеряли работу, кто-то залезли в долги.

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По материалам «МК».

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