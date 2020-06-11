С 1 июля повышение тарифов ЖКХ. Правда, стоимость некоторых услуг где-то оставят прежней

С 1 июля в России будет повышение тарифов ЖКХ. Однако решение о поднятии, или о заморозке тарифов принимают власти регионов.

Специалисты Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства выяснили, в каком регионе что будут делать.

Волгоградская область приняла решение временно не увеличивать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов;

Иркутская область — на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, взносы на капитальный ремонт;

Калужская область — на вывоз твердых коммунальных отходов;

Московская область — на газоснабжение;

Нижегородская область — на отопление;

Рязанская область — на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение;

Ярославская область — на вывоз твердых коммунальных отходов.

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Временно не поднимутся тарифы на некоторые коммунальные услуги в отдельных (не во всех) муниципальных образованиях:

Алтайского края (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов),

Владимирской области (отопление),

Красноярского края (вывоз твердых коммунальных отходов),

Мурманской области (отопление, холодное водоснабжение, газоснабжение),

Орловской области (холодное водоснабжение и водоотведение),

Ставропольского края (холодное водоснабжение),

Ульяновской области (горячее водоснабжение и водоотведение),

Республики Башкортостан (вывоз твердых коммунальных отходов),

Республики Калмыкия (горячее водоснабжение),

Республики Татарстан (холодное водоснабжение, водоотведение).

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Несмотря на то, что у людей после эпидемии денег не особо есть, с учетом, что кто-то потеряли работу, кто-то залезли в долги.

По материалам «МК».