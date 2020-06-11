С 1 июля повышение тарифов ЖКХ. Правда, стоимость некоторых услуг где-то оставят прежней

С 1 июля в России будет повышение тарифов ЖКХ. Однако решение о поднятии, или о заморозке тарифов принимают власти регионов.
Специалисты Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства выяснили, в каком регионе что будут делать.
- Волгоградская область приняла решение временно не увеличивать тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов;
- Иркутская область — на холодное и горячее водоснабжение, вывоз твердых коммунальных отходов, взносы на капитальный ремонт;
- Калужская область — на вывоз твердых коммунальных отходов;
- Московская область — на газоснабжение;
- Нижегородская область — на отопление;
- Рязанская область — на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение;
- Ярославская область — на вывоз твердых коммунальных отходов.
- Алтайского края (холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, вывоз твердых коммунальных отходов),
- Владимирской области (отопление),
- Красноярского края (вывоз твердых коммунальных отходов),
- Мурманской области (отопление, холодное водоснабжение, газоснабжение),
- Орловской области (холодное водоснабжение и водоотведение),
- Ставропольского края (холодное водоснабжение),
- Ульяновской области (горячее водоснабжение и водоотведение),
- Республики Башкортостан (вывоз твердых коммунальных отходов),
- Республики Калмыкия (горячее водоснабжение),
- Республики Татарстан (холодное водоснабжение, водоотведение).
По материалам «МК».