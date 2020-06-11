Пенсионерам и малому бизнесу дадут рассрочку по кредитам

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, а также для малого и среднего бизнеса, включенного в реестр отраслей экономики, наиболее пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

В документе, в частности, предусматривается, что пенсионеры, получающие пенсии по старости, по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца в размере менее 2 МРОТ и не имеющие иных источников доходов и иного имущества, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 млн рублей.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей законопроектом предлагается годовая рассрочка взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн рублей.

Кроме того, в случае принятия законопроекта до 1 октября 2020 года в отношении должников — граждан и должников — индивидуальных предпринимателей «не будут применяться меры принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением транспортных средств», сказано в пояснительной записке.