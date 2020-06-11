Кому реально надо помогать в кризис: откровения от Грефа и Костина

Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф, как правило, в интервью уверяют, что текущий кризис не является чем-то страшным. Однако при обращении к Мишустину у них все не так радужно.

«В отличие от предыдущих кризисов финансовых, экономических, когда банки первыми почувствовали это и первыми пострадали, сейчас ситуация с другого конца зашла. Она зашла через, я бы даже сказал, административное закрытие экономик, и поэтому первые пострадавшие не банки. Первые пострадавшие — это люди и предприятия прежде всего малого, среднего бизнеса...» — говорил Костин в интервью BFM.

То есть, тут он считает, что банки не так пострадали, как люди.

«Этот кризис — не банковский, уже много раз об этом сказали, он всё-таки начинается с пандемии, продолжается на экономике и заканчивается банками, — отметил Греф. — Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям» — говорил Греф в интервью Lenta.ru.

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Однако в середине апреля, как пишет Baza , они в совместном обращении к главе правительства Михаилу Мишустину заявили, что текущий кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», и попросили премьера сократить программы помощи гражданам и компаниям. Более того, потери банковской системы от таких программ Греф и Костин оценили почти в 500 млрд рублей.

«Девальвация на 10 рублей за доллар ведёт к снижению достаточности капиталов банковской системы» — сообщается в письме о мартовском падении рубля.

Дальше ситуация стадла еще хуже. Из-за снижения потребительского спроса в апреле, банки начали терять на снижении комиссий от использования карт.

«Мы ожидаем, что в течение второго квартала чистые комиссионные доходы банков упадут примерно на 40–50%», — сказано в письме.

Даже если до конца года рынок восстановится, потери банков будут около 200 млрд руб.

Введение кредитных каникул для МСП чревато для банков потерей еще 160 млрд руб.

Чтобы привлечь средства в банки, им придется повышать процентные ставки по вкладам. Повышение ставок на один процентный пункт, по мнению авторов письма, чревато потерями для банков 150 млрд руб.

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Но больше всего потерь принесут системообразующие предприятия, которые не смогут вернуть кредиты. Это банки выяснили по итогам стресс-тестов.

«Портфель кредитов банков, выданных компаниям из числа системообразующих, составляет 10 трлн рублей, из них около 2,5–3 трлн приходится на компании, не прошедшие стресс-тест», — говорится в письме.

Кроме этого, есть риски не дождаться оплат по кредитам от граждан.

«Потенциал роста безработицы и потери дохода заёмщиками выглядит очень серьёзно: это 8% всего трудоспособного населения», — говорится в письме.

В приложении к письму Греф и Костин рассчитали потери банков от «действующих и ожидаемых программ поддержки населения и бизнеса» — это около 500 млрд рублей.

«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — рисуют невесёлую картину Греф и Костин.

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В итоге, главы ВТБ и Сбербанка предлагают правительству отказаться от поддержки населения и бизнеса, и предлагают поддерживать банки.

«Требуется ограничить введение новых и расширение применения уже принятых мер по поддержке клиентов за счёт банков», — пишут банкиры.

Также, по их мнению, нужно «воздержаться от новых мер, ведущих к падению некредитных доходов банков (отмена комиссий ЖКХ, снижение ставок эквайринга)».

Интересно, а речь идет обо всех банках, или только о представляемых авторами письма?