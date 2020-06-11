Кому реально надо помогать в кризис: откровения от Грефа и Костина

Главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф, как правило, в интервью уверяют, что текущий кризис не является чем-то страшным. Однако при обращении к Мишустину у них все не так радужно.
«В отличие от предыдущих кризисов финансовых, экономических, когда банки первыми почувствовали это и первыми пострадали, сейчас ситуация с другого конца зашла. Она зашла через, я бы даже сказал, административное закрытие экономик, и поэтому первые пострадавшие не банки. Первые пострадавшие — это люди и предприятия прежде всего малого, среднего бизнеса...» — говорил Костин в интервью BFM.То есть, тут он считает, что банки не так пострадали, как люди.
«Этот кризис — не банковский, уже много раз об этом сказали, он всё-таки начинается с пандемии, продолжается на экономике и заканчивается банками, — отметил Греф. — Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. И этот период времени — не тот, когда нужно помогать банкам. Это период времени, когда нужно помогать людям, и в первую очередь — малым и средним компаниям» — говорил Греф в интервью Lenta.ru.Однако в середине апреля, как пишет Baza, они в совместном обращении к главе правительства Михаилу Мишустину заявили, что текущий кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», и попросили премьера сократить программы помощи гражданам и компаниям. Более того, потери банковской системы от таких программ Греф и Костин оценили почти в 500 млрд рублей.
«Девальвация на 10 рублей за доллар ведёт к снижению достаточности капиталов банковской системы» — сообщается в письме о мартовском падении рубля.Дальше ситуация стадла еще хуже. Из-за снижения потребительского спроса в апреле, банки начали терять на снижении комиссий от использования карт.
«Мы ожидаем, что в течение второго квартала чистые комиссионные доходы банков упадут примерно на 40–50%», — сказано в письме.Даже если до конца года рынок восстановится, потери банков будут около 200 млрд руб.
Введение кредитных каникул для МСП чревато для банков потерей еще 160 млрд руб.
Чтобы привлечь средства в банки, им придется повышать процентные ставки по вкладам. Повышение ставок на один процентный пункт, по мнению авторов письма, чревато потерями для банков 150 млрд руб.Но больше всего потерь принесут системообразующие предприятия, которые не смогут вернуть кредиты. Это банки выяснили по итогам стресс-тестов.
«Портфель кредитов банков, выданных компаниям из числа системообразующих, составляет 10 трлн рублей, из них около 2,5–3 трлн приходится на компании, не прошедшие стресс-тест», — говорится в письме.Кроме этого, есть риски не дождаться оплат по кредитам от граждан.
«Потенциал роста безработицы и потери дохода заёмщиками выглядит очень серьёзно: это 8% всего трудоспособного населения», — говорится в письме.В приложении к письму Греф и Костин рассчитали потери банков от «действующих и ожидаемых программ поддержки населения и бизнеса» — это около 500 млрд рублей.
«Попытки поддержать экономику за счёт банков закончатся необходимостью поддерживать уже банки за счет экономики», — рисуют невесёлую картину Греф и Костин.В итоге, главы ВТБ и Сбербанка предлагают правительству отказаться от поддержки населения и бизнеса, и предлагают поддерживать банки.
«Требуется ограничить введение новых и расширение применения уже принятых мер по поддержке клиентов за счёт банков», — пишут банкиры.Также, по их мнению, нужно «воздержаться от новых мер, ведущих к падению некредитных доходов банков (отмена комиссий ЖКХ, снижение ставок эквайринга)».
Интересно, а речь идет обо всех банках, или только о представляемых авторами письма?