Нерабочий день 24 июня оплачивается как рабочий

Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь проведения парада Победы.

В связи с этим Минтруд разъясняет — россияне за дополнительный выходной 24 июня получат обычный дневной заработок.

Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, соответственно, оплата сотрудникам за этот день должна выдаваться в обычном, а не в повышенном размере.

Кроме того, 23 июня сокращенного рабочего дня не будет.

Если компаниям придется работать 24 июня, сотрудники получат как обычно — будто бы трудились в будний день, без повышенной оплаты.

Если же работники будут отдыхать, то они должны получить все выплаты, положенные по договору.