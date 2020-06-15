Бывший гендир через Прокуратуру добился выплаты 8 миллионов рублей КНО

Компенсацию за 234 дня неиспользованного отпуска московская компания не выплатила своему уволенному в ноябре прошлого года директору.

Бывший руководитель фирмы обратился в Прокуратуру, которая проверила фирму и выявила нарушение.

В нарушение ТК окончательный расчет с сотрудником, включающий в себя компенсацию за неиспользованный отпуск, не произведен, задолженность организации перед заявителем превысила 8 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

В итоге в адрес нового гендиректора компании вынесено представление об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем).

После вмешательства прокуратуры задолженность перед бывшем работником организации погашена.