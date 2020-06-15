Родители неправильно указывают номер счета в заявлении на детские выплаты

Многие родители получили выплаты на детей от 3 до 16 лет еще 1 июня.

Однако есть и такие, кто оформил заявление, но выплату пока не получил. ПФР пояснил, что иногда родители совершают ошибки при заполнении заявления, поэтому выплата задерживается.

Наиболее частая ошибка допускается при указании банковских реквизитов. Чаще всего это реквизиты закрытых счетов. Некоторые просто неправильно переписали номер своего счета.

Массовой ошибкой также стало несоответствие ФИО получателя. Иными словами ФИО заявителя не соответствует владельцу банковского счета. Зачастую такое происходит, когда банковский счет был открыт до замужества (под девичьей фамилией), а заявление заполняется под изменившейся фамилией.

ПФР настоятельно рекомендует: не указывайте реквизиты счетов других лиц (родителей, соседей, бабушек и дедушек, детей и т.д.). В этом случае заявители по такому заявлению денег не получат.

Еще одна самая распространенная ошибка при заполнении заявления — родители вместо номера актовой записи о рождении ребенка указывают серию и номер самого документа. В заявлении необходимо указывать именно НОМЕР АКТОВОЙ ЗАПИСИ!