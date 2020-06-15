До конца этого года ФНС не проводит проверки применения ККТ по доносам

Обращения граждан и организаций не являются безусловным основанием для привлечения налогоплательщика к административной ответственности без подтверждения факта осуществления расчетов без применения ККТ, а также выдачи кассового чека покупателю.

Об этом сообщает ФНС в письме № АБ-3-20/4178@ от 01.06.2020, отмечая, что в целях подтверждения доводов, изложенных в обращении, налоговым органам необходимо провести соответствующие контрольные мероприятия.

Вместе с тем в связи с поправками в законодательство, вызванными распространением коронавируса, проверки соблюдения требований о применении ККТ в 2020 году не проводятся.

Тем не менее ФНС поблагодарила заявителя за активную гражданскую позицию и сообщила, что информация, содержащаяся в обращении, будет использована налоговыми органами при проведении соответствующих контрольных мероприятий после снятия моратория на проведение проверок.