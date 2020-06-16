Увеличен размер пособия по уходу за детьми до 1,5 лет

С 1 июня 2020 минимальный размер ежемесячного пособия по уходу (вне зависимости от того, первый ли это ребенок или второй и последующие дети) составляет 6752 руб.

Соответственно, изменен и перечень документов, предоставляемых на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — предоставлять документы на всех имеющихся детей не нужно, пояснили в ФСС.

Перечень документов, предоставляемых с 1 июня 2020 на выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:

— заявление (в произвольной форме) об отпуске по уходу за ребенком и о назначении пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

— копия свидетельства о рождении ребенка;

— справка с места работы другого родителя, что он не использует отпуск по уходу и не получает пособие.

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Все данные изменения действуют с 01.06.2020. Если работающая мама получала пособие по уходу в сумме меньше 6572 руб., с 1 июня ей автоматически назначается пособие в новом размере — 6572 руб.При этом дополнительных документов и заявлений подавать не нужно!

Напоминаем, что размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком для застрахованных лиц:

— составляет 40% среднего заработка, рассчитанного за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком;

— в случае отсутствия заработка в двух календарных годах, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, заработок для расчета принимается равным МРОТ.

При этом во всех случаях ежемесячное пособие по уходу за ребенком для лиц, работающих по трудовым договорам, не может быть меньше 6752 руб.

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Размеры пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством