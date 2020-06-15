Депутатам не ниже 500 тыс. руб., Президенту 700 тыс. Средняя 70 тыс. Жириновский предложил единый стандарт зарплаты

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить единый зарплатный стандарт по всей России.

Он объяснил это тем, что граждане недовольны слишком высокими зарплатами в крупных компаниях. Политик заявил, что «не надо оправдывать это иностранными рабочими, у которых якобы выше запросы».

По мнению господина Жириновского, минимальная зарплата должна быть 30 тыс. руб. в месяц (МРОТ по России составляет 12 130), а средняя по стране — 70 тыс. руб.

Управленцы среднего звена, инженеры и высококвалифицированные специалисты должны получать 150–200 тыс. руб.

Максимальная зарплата — 500 тыс. руб. Больше всех должен получать президент — 700 тыс. руб., депутаты — не более 500 тыс.

"Это нужно сделать, чтобы любой, кто идет на должность руководителя госкорпорации, сразу понимал, он может рассчитывать максимум только на эту сумму. Никаких зарплат по миллиону рублей в день«,— написал Владимир Жириновский в Telegram.

Еще он предложил налог на сверхдоходы.

«Например, чистый доход госкорпорации 10 млрд рублей. 7 из них идут в доход государства. Вся сверхприбыль — на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными, чтобы все учились и переучивались столько, сколько им потребуется, и все были здоровы» — пишет политик.

В конце он пишет, что «такая реформа назрела, и ЛДПР будет ее отстаивать».