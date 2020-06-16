Центробанк пояснил, как указывать коды вида доходов при зарплатном проекте

С 1 июня в платежках на выплату доходов физлицам должны указываться новые коды. Однако Указание ЦБ по этому поводу весьма невнятное и вопросов по нему очень много как у работодателей, так и у банков.

На один такой вопрос ЦБ ответил в письме от 09.06.2020 № 45-1-2-ОЭ/8360. В нем речь идет о выплатах работникам по зарплатному проекту. В этом случае оформляется реестр, а не отдельное платежное поручение каждому работнику.

У Центробанка спросили, как правильно заполнять реквизит «Назначение платежа» при перечислении заработной платы по реестру, в случае, если производится удержание с заработной платы нескольких сотрудников. Следует ли в реквизите «Назначение платежа» указывать общую сумму удержаний, или указывать эту информацию отдельно по каждому человеку (пофамильно). Если в реквизите «Назначение платежа» указывать общую сумму удержаний, то надо ли указывать эту информацию персонифицировано в самом реестре?

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Ответ регулятора:

При составлении расчетного документа на общую сумму с реестром для перевода денежных средств нескольким гражданам, взысканная сумма указывается в реквизите, предназначенном для указания назначения платежа в реестре к расчетному документу на общую сумму.



При этом взысканная сумма указывается по каждой строке реестра в случае, если из соответствующего платежа были произведены удержания по исполнительным документам.



Если удержание не производилось, в расчетном документе, реестре к расчетному документу на общую сумму взысканная сумма не указывается.