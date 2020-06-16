Уведомить сотрудников об электронных трудовых книжках можно будет до 30 октября. Опубликован проект

На федеральном портале опубликован проект постановления Правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 году».

Проект подготовлен в целях возможности экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса, сохранения работоспособности компаний и предотвращения массового высвобождения работников, упрощения взаимодействия работодателя и работников и упорядочения регулирования трудовых отношений в условиях ограничительных мер.

Проектом регулируются в частности, вопросы:

по оплате проезда к месту проведения отпуска работников, работающих в организациях Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним,

взаимодействия работодателя и работников, в том числе посредством электронной почты и иных мобильных и веб-сервисов, путем обмена электронными документами, электронными образами документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронный вид путем сканирования с сохранением их реквизитов).

Также проектом переносится крайний срок информирования работников о праве выбора электронной трудовой – с 30 июня на 31 октября 2020.