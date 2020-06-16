ТПП торопит власти с введением семейного патента

Планом по восстановлению экономики страны после пандемии предусмотрено введение коллективного (семейного) патента.

Этим вопросом в сентябре 2020 должно заняться Минэкономразвития.

Однако глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин направил письмо министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой активизировать деятельность рабочей группы, которая начнет разработку концепции семейного патента.

ТПП предлагает включить в рабочую группу представителей Палаты, Минэкономразвития, Минфина, Федеральной налоговой службы и Минтруда России.

Как отмечал ранее Сергей Катырин, сейчас руководители компаний никак не оформляют всех членов семьи из-за сложностей с документооборотом, то есть для государства они «находятся в тени».

ТПП предлагает предоставить возможность микропредприятиям с численностью до 15 человек приобрести патент на семью и работать в течение года, не оформляя никаких других документов каждому члену семьи.

Также ТПП ведет работу по законодательному закреплению понятия семейного предпринимательства. В июле 2019 года Владимир Путин отметил необходимость ввести в законодательство четкое определение семейного бизнеса, чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.