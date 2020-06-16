Правительство продлило действия разрешений на перевозку в такси и срок действия СОУТ

Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, автоматически продлены на 12 месяцев. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Принятое решение также распространяется на разрешения о предоставлении в пользование водных объектов и на заключения об учебно-материальной базе организаций, которые готовят водителей. Помимо этого, до 1 октября 2020 года продлевается срок действия результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года – заключений государственной экологической экспертизы.

Кроме того, до 1 марта 2021 года пролонгируются аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Гостиницы, в которых 15 и менее номеров, смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 1 января 2022 года.

Кабмин надеется, что комплекс мер по снижению регуляторной нагрузки позволит уменьшить издержки организаций на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации.