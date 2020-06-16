Директор совхоза обретет судимость. За сокрытие налогов в особо крупном размере

Природа настолько очистилась, что в России возродились совхозы, и даже начали уклоняться от уплаты налогов.

В Красноярском крае директор совхоза «Совхоз Елисеевский» обретет судимость в связи с сокрытием налогов в особо крупном размере. По версии следствия, предприимчивый аграрий вместо того, чтобы заботиться об озимых и приросте удоев, поставил себе иные задачи, тесно перекликающиеся со статье 199.2 УК РФ.

За совхозом числилась фискальная задолженность в размере 11 млн. рублей, однако руководство не спешило решать вопрос, несмотря на арест, наложенный на расчетный счет организации.

Руководствуясь поговоркой «лучше 5 лямов в руке, чем арест вдалеке», директор «Елисеевского» наладил вывод средств через счета третьих лиц и организаций, обналичив таким образом упомянутую сумму.

Предприимчивому «совхозмену» грозит лишение свободы сроком до 3 лет и/или штраф до 500 000 рублей.

Истчоник: телеграм-канал «Физики и юрики».