Роструд пояснил, как будет штрафовать работодателей, не индексирующих зарплату. Кризис? Нет, не слышали

Роструд в письме № ПГ/24272-6-1 от 20.05.2020 г. пояснил, как он будет штрафовать работодателей, которые не индексируют зарплату.

Вопрос был задан организацией, у которой обязанность индексации прописана в коллективном договоре. По какой статье оштрафуют, по 5.27 за нарушение трудового законодательства или по 5.31, за несоблюдение условий коллективного договора, интересовалась компания?

Ответ трудового ведомства не порадует работодалей — оштрафуют по статье 5.27, по ней штрафы значительно выше:

на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей;

на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Свою позицию Роструд обосновывает тем, что не проводя индексацию организация нарушает нормы ТК РФ, регулирующие отношения, связанные с выплатой заработной платы.