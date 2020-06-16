Туроператорам уменьшили взносы в фонд персональной ответственности

Правительство России уменьшило размер взноса, который туроператоры, работающие в сфере выездного туризма, должны платить в фонды персональной ответственности.
В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта (против действовавшего ранее 1%), говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина. Решение принято для того, чтобы поддержать туроператоров в условиях пандемии коронавирус, пишет «Коммерсантъ».
Фонды персональной ответственности формируются с 2017 года для возмещения ущерба туристам, если туроператор не выполнит обязательства по договору. Отчисления в них рассчитываются исходя из общей цены туристского продукта за предыдущий год.