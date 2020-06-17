Генпрокурор рассказал сенаторам о безответственных работодателях, не выплачивающих зарплату

Генпрокурор Игорь Краснов на пленарном заседании Совета Федерации сообщил о том, что прокуратура следит за ситуацией в сфере трудовых отношений.

«Текущая ситуация нами тщательно отслеживается, поскольку введенный режим самоизоляции безответственные работодатели использовали как повод не платить зарплату сотрудникам, а во многих случаях — просто их уволить», — цитирует Краснова РБК. По его словам, надзорное ведомство будет отслеживать все случаи подобных нарушений.

В то же время, отметил Краснов, на бизнес зачастую оказывается неправомерное давление со стороны силовых структур. По подсчетам Генпрокуратуры, каждое 20-е дело против бизнесменов в России возбуждается незаконно. «По-прежнему актуальны проблемы давления на бизнес со стороны правоохранительных органов. Прокурорами и руководителями следственных органов продолжают выявляться случаи необоснованного возбуждения уголовных дел (190 случаев в 2019 году), привлечения предпринимателей к уголовной ответственности, заключения под стражу (5% от числа принятых решений)», — рассказал он.

Генпрокурор назвал это недопустимым в условиях кризиса. Он объяснил, что в сложившихся обстоятельствах неисполнение обязательств по гражданско-правовым сделкам возрастает. Это, в свою очередь, ведет к увеличению числа тех, кто пытается решить такие проблемы через возбуждение уголовного дела.