Генпрокурор оценил самочувствие бизнеса как не очень удовлетворительное

Самочувствие бизнеса в РФ нельзя назвать удовлетворительным, подчеркнул генпрокурор России Игорь Краснов, выступая сегодня на заседании Совета Федерации.

Он указал на то, что ежегодно фиксируются десятки тысяч нарушений прав предпринимателей. При этом развитие экономики, по его словам, во многом зависит от самочувствия бизнеса.

Так, только в 2019 году было выявлено 187 тысяч нарушений в сфере защиты интересов предпринимателей. При этом причины многих нарушений кроются в «ненадлежащем нормотворчестве органов государственной власти и местного самоуправления», передает «Московский комсомолец».

Кроме того, каждый год органы власти недоплачивают бизнесу десятки миллиардов рублей по госконтрактам. За 4,5 года сумма превысила 146 миллиардов рублей.

В связи с этим он призвал ужесточить наказание за нарушения финансовой дисциплины при оплате по госконтрактам бизнесу.

Также Генпрокуратура фиксирует многочисленные уголовные дела в отношении предпринимателей, которые возбуждаются незаконно.

В 2019 году выявлено уже 190 случаев необоснованного возбуждения дел.