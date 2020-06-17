Группы не более 50%, обязательное измерение температуры. Какие еще рекомендации дали для летних детских лагерей?

Роспотребнадзор разработал рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на всех этапах снятия ограничений.
Какие правила Роспотребнадзора должны соблюдать организаторы летних лагерей для детей?
- допускать к работе персонал только с отрицательным результатом анализа на COVID-19;
- обеспечить одномоментный заезд персонала в лагерь, а также круглосуточное нахождение в лагере врача и медсестры в течение смены;
- наполняемость групп должна быть не более 50%;
- перерыв между сменами должен составлять не менее 2 дней;
- размещать детей в помещениях с учетом социальной дистанции в 1,5 м, в том числе при организации спальных мест;
- обязательное бесконтактное измерение температуры у заезжающих в лагерь детей и сопровождающих их взрослых;
Источник Стопкоронавирус.рф.