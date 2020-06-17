Правительство обсуждает повышенный НДФЛ для богатых. Виной тому коронавирус

Правительство обсуждает увеличение налоговых сборов с богатых. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме.

В качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц: налог для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.

Вернутся к обсуждению этого вопроса чиновников заставила пандемия.

В рассчитанных для администрации президента и правительства сценариях есть также вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.

Обсуждения возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце апреля заявлял, что дефицит бюджета в этом году может составить 5-6 %, такую же оценку в мае давал и ЦБ. Министр финансов Антон Силуанов в начале мая говорил, что дефицит может составить около 4% ВВП. По словам Силуанова, доходы бюджета по итогам года будут примерно на 4 трлн рублей меньше, чем планировалось. При этом расходы бюджета вырастут примерно на 1 трлн рублей.

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Но, по словам двух собеседников Forbes, речь идет не о том, чтобы увеличить за счет изменения налогов отчисления в бюджет, а о том, чтобы использовать эти деньги для социальных нужд, например на поддержку малоимущих граждан или пенсионеров.

Однако итогового решения пока нет, говорят два источника Forbes. В частности, против этой инициативы выступает Минфин, говорит чиновник. По его словам, позиция Минфина такова: если повышение ставки налога будет небольшим, то и дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом администрирование — сложным.