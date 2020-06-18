Деловая активность в столице вернулась к докризисному уровню. Так считает мэрия

Деловая активность Москвы вернулась к докризисному уровню. Это утверждает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Ефимов.

По его мнению, оборот торговых и сервисных предприятий города во вторую неделю июня увеличился на 4,2 процента, он составил 24,5 миллиарда рублей — это 98 процентов от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции.

«С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов. По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа- и автоперевозок — в 1,9 раза. Посещаемость торговых объектов на прошлой неделе выросла более чем в два раза», — рассказал заммэра.

По материалам с сайта мэрии.

Активность может и вернулась. Но на «Клерке» вчера писали о ситуации с вакансиями и откликами. В частности, ищут ли работу бухгалтеры. Если что — ищут.

Или другой пример. простыми логистами идут бывшие руководители логистических компаний. Это тоже возврат деловой активности?