Люди не спешат идти работать главбухами. Все при деле?

За время нерабочих дней, «коронакризиса», многие лишились работы. А как дело обстоит у бухгалтеров? Так ли все плохо, как в других отраслях?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

«Разместили на hh потребность в логисте. За три дня 42 отклика. На вакансию ГБ для "внучки" откликов за то же время — 7. Устояла профессия!».

Понятно, что это только одно мнение, в одной компании. Разберемся, как говорится, не торопясь.

А вот что пишут в комментариях:

«Значит предлагаемые условия для логиста лучше, чем для ГБ».

Правда, топикстартер на это удивился:

«Как вообще можно сравнивать условия для логиста и бухгалтера?».

Кто-то уточняет:

«Логистов больше безработных, чем бухов?».

На это топикстартер ответил:

«Среди соискателей по логистам был даже один, в прошлом директор логистической компании. Парадокс!».

А может, проблема не в этом? Потому что есть вот какое мнение:

«Разместили вакансию на старшего буха/зама главбуха — 100 откликов за пару дней. Творится что-то страшное, потому что на не самую высокую ЗП для Москвы готовы идти люди с опытом работы ГБ более 10-15 лет».

Обратите внимание, не на главного бухгалтера вакансия, а на его зама!

А вот еще:

«Сочуствую ГБ в настоящее время... Правильно, что бегут из главных, не надо зарплат высоких. Жизнь одна. Случай печальный. В декабре взяли ГБ в одну из компаний, в марте ее привлекли по старой работе».

Увы, бывает и такое.

«Это какой-то заговор против бухгалтеров» — считает подписчица.

В общем, не профессия устояла. Скорее должность не столь привлекательна, как тот же логист. Или даже заместитель главбуха.