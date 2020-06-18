Названы самые коррумпированные регионы в России. И самые некоррумпированные

Генеральная прокуратура назвала самые коррумпированные регионы в стране. И самые некоррумпированные. Удивительно, но Москвы нет ни в одном из списков.
В этом году уровень коррупции составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, по сравнению с прошлым годом вырос. В прошлом году он был 20,8.
Генпрокуратура считает, что он «в целом остается стабильным в последние годы».В ТОП-10 попали следующие регионы:
- Республика Мордовия,
- Республика Чувашия,
- Камчатский край,
- Архангельская область,
- Брянская область,
- Магаданская область,
- Новгородская область,
- Оренбургская область,
- Саратовская область,
- Тюменская область.
А вот ТОП-10 самых некоррумпированных регионов:
- Республика Ингушетия,
- Республика Хакасия,
- Алтайским край,
- Вологодская область,
- Московская область,
- Мурманская область,
- Пензенская область,
- Санкт-Петербург,
- Севастополь,
- Ямало-Ненецкий автономныйм округ.
«Анализ криминогенной обстановки показал, что <...> наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе Генпрокуратуры.Собственно, ничего нового.
По материалам «РИА Новости».