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Названы самые коррумпированные регионы в России. И самые некоррумпированные

Генеральная прокуратура назвала самые коррумпированные регионы в стране. И самые некоррумпированные. Удивительно, но Москвы нет ни в одном из списков.

В этом году уровень коррупции составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, по сравнению с прошлым годом вырос. В прошлом году он был 20,8.

Генпрокуратура считает, что он «в целом остается стабильным в последние годы».

В ТОП-10 попали следующие регионы:

  • Республика Мордовия,
  • Республика Чувашия,
  • Камчатский край,
  • Архангельская область,
  • Брянская область,
  • Магаданская область,
  • Новгородская область,
  • Оренбургская область,
  • Саратовская область,
  • Тюменская область.
Коэффициент преступности там на 100 тысяч населения варьируется от 29,68 до 26,31.

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А вот ТОП-10 самых некоррумпированных регионов:

  • Республика Ингушетия,
  • Республика Хакасия,
  • Алтайским край,
  • Вологодская область,
  • Московская область,
  • Мурманская область,
  • Пензенская область,
  • Санкт-Петербург,
  • Севастополь,
  • Ямало-Ненецкий автономныйм округ.
В них коэффициент составляет от 6,41 до 9,94.

«Анализ криминогенной обстановки показал, что <...> наиболее подверженными коррупционным проявлениям оставались такие сферы деятельности, как освоение бюджетных средств, в том числе выделенных в рамках целевых программ, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство», — отмечается в докладе Генпрокуратуры.

Собственно, ничего нового.

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По материалам «РИА Новости».

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