Правительство опровергло обсуждение повышенного НДФЛ для богатых

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Вчера журнал Forbes сообщал со ссылкой на свои источники, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.